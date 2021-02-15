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Общество

ГКНБ прокомментировал обыск в доме адвоката кримавторитета Дженго

Госкомитет национальной безопасности прокомментировал обыск в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой в Оше.

По данным ведомства, все следственные мероприятия проводились на основании санкции суда и строго в рамках уголовно-процессуального законодательства КР.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева представляет интересы кримавторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. 10 февраля в ее доме в Оше провели обыск. По словам юриста, такие действия сотрудников ГКНБ незаконны, поскольку обыск в доме адвоката может быть проведен, только если в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183501/
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