ГКНБ прокомментировал обыск в доме адвоката кримавторитета Дженго

Госкомитет национальной безопасности прокомментировал обыск в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой в Оше.

По данным ведомства, все следственные мероприятия проводились на основании санкции суда и строго в рамках уголовно-процессуального законодательства КР.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева представляет интересы кримавторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. 10 февраля в ее доме в Оше провели обыск. По словам юриста, такие действия сотрудников ГКНБ незаконны, поскольку обыск в доме адвоката может быть проведен, только если в отношении него возбуждено уголовное дело.