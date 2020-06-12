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Общество

В Бишкеке суд признал законным задержание участниц женского марша

Свердловский районный суд Бишкека признал законным задержание участниц женского марша, который прошел 8 марта. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

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По ее словам, суд решил, что сотрудники милиции действовали строго в рамках своих полномочий.

«Было задержано пять участниц марша. По каждой из них дела рассматриваются отдельно. Суд решил, что задержание трех участниц акции законно. Мы будем обжаловать это решение в Бишкекском городском суде. Сами милиционеры принесли видеосъемку, где видно, что общественный порядок нарушаем не мы, а люди в черных масках», — сказала Евгения Крапивина.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек были доставлены в УВД, пятерых участниц оштрафовали на 3 тысячи сомов каждую.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155902/
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