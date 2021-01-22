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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Вакцинация в Кыргызстане будет добровольной

Вакцинация от COVID-19 будет добровольной. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, первыми вакцину получат медики, учителя и уязвимые слои населения. «Во всех странах, к примеру, в России, Америке и других, все записываются добровольно. В последующем мы будем привлекать частные медицинские центры, где желающие смогут получить вакцинацию. Никто силой делать не будет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Если мы в ближайшее время приобретем любую вакцину, я первым попробую ее на себе. Гарантию вам даю.

Алымкадыр Бейшеналиев

Он добавил, что сейчас идет информационная борьба между странами, все хотят быть первыми в разработке вакцины. «Это большой бизнес, поэтому каждый хвалит себя, а наша страна не может производить вакцину. Поэтому мы должны выбрать наиболее приемлемый для нашей страны вариант. Самое главное, чтобы это было результативно для нашего населения», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, стоит ли населению сомневаться в качестве вакцины и будет ли она безопасной, глава Минздрава ответил: «В странах прошли уже третья и четвертая фазы клинических испытаний. К тому времени, как мы приобретем, уже будет массовая вакцинация в тех странах, где разработали вакцину, и наше население будет видеть, что процент осложнений не такой уж и большой. В мире много повторно заразившихся, без вакцинации мы не победим COVID-19».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180864/
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