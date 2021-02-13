В мэрии объяснили, для чего им нужны фитнес-браслеты на полмиллиона сомов

Тендер Свердловской районной администрации на покупку 250 фитнес-браслетов объявлен для приобретения подарков к Международному женскому дню 8 Марта для почетных жительниц и активистов района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«Такие мероприятия проводятся ежегодно. К сожалению, в свете случившихся событий из-за пандемии COVID-19 в 2020 году женской части населения не было уделено должного внимания.

Выбор подарка обусловлен актуальностью постоянного мониторинга здоровья, особенно для пожилых, цена — количеством опций фитнес-браслета.

Так, в технической спецификации браслета указано наличие функции измерения давления, пульса, мониторинга сна, активности и прочее. Согласно законодательству, победителем тендера определяется участник, предложивший наименьшую сумму, товар которого соответствует заявленным требованиям.

В бюджете Свердловской муниципальной администрации статей на приобретение подарков или иного вида вознаграждения для сотрудников не предусмотрено», — отметили в муниципалитете.

Напомним, сегодня стало известно о планах Свердловской райадминистрации Бишкека закупить 250 фитнес-браслетов. Соответствующее объявление на сумму полмиллиона сомов появилось на сайте госзакупок.