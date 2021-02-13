Фитнес-браслеты на полмиллиона сомов хочет закупить один из акимиатов Бишкека

Свердловская районная администрация мэрии Бишкека планирует закупить фитнес-браслеты на сумму 500 тысяч сомов. Объявление появилось на сайте госзакупок.

В тендере, который заканчивается 19 февраля, указано, что акимиат планирует закупить 250 фитнес-браслетов со следующими характеристиками: наличие часов, сенсорного экрана, водонепроницаемости, цветного экрана, будильника, вибросигнала, вычислителя калорий, мониторинга сна, датчиков G-сенсор, пульсометра, измерения артериального давления, шагомера, счетчика калорий, уровня стресса и мониторинга сердечного ритма; разрешение дисплея — 128×64 пикселя; регулировка длины браслета/ремешка 155- 215 мм ; совместимость с Android, iOS, также должен быть Amoled-дисплей; время работы аккумулятора — 20 суток.

На каждый браслет заложено 2 тысячи сомов. Вероятно, таким образом в администрации решили поздравить мужскую часть коллектива с наступающим Днем защитника Отечества.

Отметим, что такой же тендер, но на меньшую сумму — 108 тысяч сомов, в октябре прошлого года объявляла администрация Октябрьского района города.

Пресс-служба мэрии происходящее пока не прокомментировала.