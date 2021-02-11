Райымбека Матраимова просят признать виновным и оштрафовать на 260 тысяч сомов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В ходе прений прокурор просил признать виновным Матраимова в коррупции. Учитывая, что он выплатил ущерб, а также заключил сделку со следствием, гособвинение просит оштрафовать обвиняемого на 260 тысяч сомов.

Адвокат поддержала ходатайство прокурора.

Сам Райымбек Матраимов в своем последнем слове просил принять законное решение.

Судья удалилась в совещательную комнату.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.