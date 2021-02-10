Дело Белизгейта. Военная прокуратура допросила Индиру Джолдубаеву

Военная прокуратура допросила экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Курманкул Зулушев.

Уточняется, что Индира Джолдубаева вызывалась на допрос в рамках уголовного дела о Белизгейте.

«В отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева расследуется шесть уголовных дел. Следствие даст всему юридическую оценку. Никто не арестовывал его по политическим мотивам. Вы знаете, кто злоупотреблял положением по делу о Белизгейте. Индиру Джолдубаеву тоже вызывали на допрос. Все, кто причастен, ответят по закону, а невиновных привлекать не будем», — подчеркнул Курманкул Зулушев.

Отметим, что следствие по делу о Белизгейте ведет Военная прокуратура.