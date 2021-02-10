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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Белизгейта. Военная прокуратура допросила Индиру Джолдубаеву

Военная прокуратура допросила экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Курманкул Зулушев.

Уточняется, что Индира Джолдубаева вызывалась на допрос в рамках уголовного дела о Белизгейте.

«В отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева расследуется шесть уголовных дел. Следствие даст всему юридическую оценку. Никто не арестовывал его по политическим мотивам. Вы знаете, кто злоупотреблял положением по делу о Белизгейте. Индиру Джолдубаеву тоже вызывали на допрос. Все, кто причастен, ответят по закону, а невиновных привлекать не будем», — подчеркнул Курманкул Зулушев.
 
Отметим, что следствие по делу о Белизгейте ведет Военная прокуратура.
 
Напомним, ранее в отношении Абдиля Сегизбаева было возбуждено два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183057/
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