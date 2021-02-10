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Общество

В микрорайоне № 6 Бишкека разобьют сквер на месте сгоревшего кафе

В микрорайоне № 6 Бишкека разобьют сквер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники Октябрьского акимиата совместно с управлением землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека демонтировали 18 объектов облегченного типа на пересечении улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева.

«Здесь планируется создать сквер», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее на этом месте было кафе, которое сгорело в июне 2020 года. Тогда погиб один человек.

В мэрии добавили, что также были убраны 20 рекламных растяжек и штендеров на улице Ахунбаева от улицы Юнусалиева до улицы 7 Апреля и на улице Горького от улицы Байтика Баатыра до улицы 7 Апреля.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183038/
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