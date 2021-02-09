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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Почему? Судья по делу Райымбека Матраимова удалила прессу, зал закрыли на замок

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

До начала рассмотрения судья Гульзат Дыйканбаева попросила представителей прессы выйти из зала суда. Она сообщила, что зал заседаний маленький и необходимо перенести процесс в более просторное помещение.

Однако спустя 20 минут зал заседаний закрыли на ключ. Никого из представителей прессы не впускают.

Сам Райымбек Матраимов и его адвокаты находятся в зале заседаний.

24.kg
Фото 24.kg. Райымбек Матраимов

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182887/
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