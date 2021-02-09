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Общество

Временно закрываются КПП на границе с Китаем

Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» временно закроют для пропуска транспорта и грузов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, границу закрыли по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Пункт пропуска «Торугарт» будет закрыт с 11 февраля. Пропуск транспортных средств и грузов на КПП возобновится с 15 февраля.

Пункт пропуска «Иркештам» будет закрыт с 12 февраля и начнет функционировать с 16 февраля.

В ГПС напомнили, что пункты пропуска работают по особому алгоритму, который предусматривает только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182777/
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