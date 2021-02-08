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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего замглавы Финпола Эмиля Жамгырчиева отпустили из СИЗО. Он возместил ущерб

Бывшего заместителя председателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева освободили из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов.

«Поскольку ущерб возмещен, прокуратура внесла ходатайство об изменении меры пресечения экс-замглавы Финпола. Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил прошение надзорного органа. Второй фигурант уголовного дела Бактыбек Калмуратов находится в СИЗО ГКНБ», — сказали редакции.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182737/
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