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Общество

Ярмарка-фестиваль «Народные промыслы» пройдет в Бишкеке

В честь открытия нового сезона 13 и 14 февраля в фойе Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова пройдет ярмарка-фестиваль «Народные промыслы». Об этом сообщили в театре.

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По их данным, мастера традиционных ремесел представят уникальные изделия ручной работы из дерева, камня, войлока и других натуральных материалов.

Часы работы ярмарки — с 10.00 до 18.00.

Перед спектаклями зрителям будет предложена развлекательная программа: выступление танцевальных коллективов, конкурсы, розыгрыши и аукцион.

В связи с эпидемиологической ситуацией рассадка зрителей будет производиться с соблюдением социальной дистанции. По этой причине количество продаваемых билетов сократилось почти вдвое.

В ГНРТД напомнили, что в театре продолжается ремонт, для зрителей открыт только Большой зал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182691/
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