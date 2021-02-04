Русский театр драмы открывается после долгого перерыва из-за COVID-19

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открывается после долгого перерыва. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

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«13 и 14 февраля наши юные и взрослые зрители смогут увидеть любимые спектакли после самого долгого в истории Русского драмтеатра перерыва в работе. Пандемия приостановила ремонт нашего здания, но мы смогли открыть для вас, дорогие зрители, фойе и большой зал. Планируем играть спектакли каждую субботу и воскресенье в 11.00 и 18.00. Информацию о спектаклях вы сможете найти в следующих публикациях», — говорится в сообщении.

О правилах рассадки, санитарных нормах и начале работы кассы сообщат в анонсах к спектаклям.