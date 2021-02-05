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Общество

Прекратите убийство животных! Волонтеры обратились к Балбаку Тулобаеву

Занимающиеся защитой животных волонтеры обратились к мэру Бишкека Балбаку Тулобаеву. В разговоре с 24.kg они сообщили, что требуют немедленно прекратить отстрел бездомных собак, который за последнюю неделю происходит с грубейшими нарушениями по всей столице.

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«Мы сильно обеспокоены сложившейся ситуацией в городе: жестокий отстрел животных в любое время суток рядом с жилыми домами, детскими садами, школами на глазах в том числе и детей. Все это происходит без оповещения граждан.

Отстрел бродячих животных должен проводиться рано утром. По положению «Тазалык» должен за две недели оповещать граждан о проведении отстрела в определенных районах, ничего этого не делается.

Под отстрел попадают и домашние животные, которые являются частной собственностью владельца. Помимо этого, под прикрытием «Тазалыка» отстреливают животных частные лица, применяя в том числе и табельное оружие, это нарушение закона», — говорят волонтеры.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Зоозащитники также напоминают, что, согласно постановлению Бишкекского горкенеша № 121 от 22 мая 2002 года «Об утверждении Правил содержания домашних животных и птиц в Бишкеке», отстрел бездомных животных запрещен, допускается только отлов. Происходящее сегодня — это грубейшее нарушение постановления.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

«По поводу обращения граждан о покусах животных: каждый случай надо рассматривать, должны быть сопроводительные медицинские документы. Кроме этого, животное, укусившее человека, находится под наблюдением ветслужб в течение 10 дней для выявления бешенства, после этого решается судьба животного гуманным способом (усыпление). На данный момент все эти положения нарушаются», — подчеркивают они.

По информации волонтеров, последние два случая заражения бешенством были зарегистрированы на юге Кыргызстана и произошли в результате покусов человека дикими животными.

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«Бездомные животные оказались на улице в результате халатности людей и безответственного отношения к ним. Мы живем в толерантном государстве, к сожалению, в городе процветает жестокость по отношению к животным. Оказывая помощь бездомным животным, мы занимаемся благотворительностью, воспитывая сострадание и милосердие в людях. Неужели в нашей стране благотворительность наказуема?» — заключили собеседники редакции.

Напомним, накануне из разных районов Бишкека и Чуйской области начали поступать сообщения о жестоком и массовом уничтожении бездомных собак. Десятки животных были убиты в микрорайонах столицы и в окрестных селах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182417/
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