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Агент 024

В микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные днем отстреливают бездомных собак

В Бишкеке в микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные на частной машине производят отстрел бездомных собак. Видео происходящего 24.kg прислали очевидцы.

На кадрах видно, как с места отстрела отъезжает частный внедорожник зеленого цвета с госномером 08 KG 280 AEB, в прицепе которого лежат убитые собаки. Очевидец пытается догнать догхантеров, но безрезультатно.

«С этой жестокостью и беспределом нужно что-то делать. Как можно творить такое, да еще так нагло в дневное время», — прокомментировал присланное читатель.

Приславший запись читатель отметил, что эту же машину сегодня утром видели в селе Беловодском и в Сокулуке, на ней также занимались отстрелом бездомных животных.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/182340/
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