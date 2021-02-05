В Кыргызстане запустят мобильное приложение для поиска работы и специалистов

В Кыргызстане планируется запуск мобильного приложения для поиска работы и специалистов. Об этом сообщили в ПРООН.

В организации отметили, что распространение коронавирусной инфекции и карантинные меры застали врасплох работодателей и оставили сотни тысяч граждан во всем мире, в том числе мигрантов, без работы.

«В КР количество сокращений в 2020-м увеличилось в несколько раз. По данным анализа, проведенного совместно с Азиатским банком развития (АБР), ПРООН и Институтом исследований экономической политики при Министерстве экономики, уровень безработицы в республике может достигнуть 21 процента по итогам прошлого года», — сказали в ПРООН.

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В рамках поддержки правительству Кыргызстана Программа развития ООН запустила комплексные меры в сфере укрепления системы здравоохранения и устранения социально-экономических последствий COVID-19.

Одной из инициатив данного направления являются разработка и запуск мобильного приложения для поиска работы и специалистов. «Оно обещает стать надежной платформой, способной связать людей, которые ищут работу, и тех, кто в поисках подходящих специалистов. Основными выгодополучателями станут соотечественники, потерявшие работу, трудовые мигранты, вынужденные вернуться на родину в условиях пандемии, а также работодатели, бизнес», — заметили в ПРООН.

Мобильное приложение будет содержать большую базу вакансий и предоставит довольно удобный инструментарий.

Поиск можно будет производить по различным регионам страны. Приложение также предоставит возможность прохождения онлайн-тренингов по различным темам.

Данная деятельность реализуется в рамках проекта ПРООН «Поддержка инклюзивного и многосекторального реагирования на COVID-19 и устранение его социально-экономических последствий в Кыргызстане» при поддержке правительства Японии.