Международная организация труда: Из-за пандемии работу чаще теряли женщины

На рынке труда появились первые слабые признаки восстановления. Об этом говорится в очередном обзоре Международной организации труда (МОТ), сообщают «Новости ООН».

В докладе «COVID-19 и мир труда» отмечается, что в 2020 году пандемия нанесла сокрушительный удар по рынку труда. «Потери рабочего времени по сравнению с 2019-м составили 8,8 процента (или 255 миллионов рабочих мест). Сюда входят потери, связанные с сокращением рабочих часов у тех, кто все же трудился, и с небывалой по масштабам безработицей: работы лишились 114 миллионов человек. Причем 71 процент от этого числа составляют люди, которые либо не могли работать — возможно, из-за введенных ограничений, и те, кто отчаялся и даже не искал работу. В результате трудовые доходы сократились на 8,3 процента», — говорится в обзоре.

Авторы исследования подчеркивают, что воздействие пандемии было неравномерным.

Так, женщины пострадали больше, чем мужчины: среди них работу потеряли 5 процентов, а среди мужчин — 3,9 процента.

Особенно тяжелый удар нанесла пандемия гостиничной и пищевой индустрии, где занятость упала на 20 процентов. За ней следуют производство и розничная торговля. А вот занятость в информационно-коммуникационной, финансовой и страховой отраслях в третьем и четвертом кварталах прошлого года выросла. Незначительный рост наблюдался в горнодобывающей промышленности и в сфере коммунальных услуг.

Эксперты МОТ разработали три вероятных сценария развития событий в 2021-м. Они надеются на относительно серьезное восстановление рынка труда в ряде государств во втором полугодии нового года. «Нас обнадеживают появившиеся признаки восстановления, но они слишком ненадежны и слабы, и мы не должны забывать, что ни одна группа или страна не сможет восстановиться в одиночку», — заметил руководитель Международной организации труда Гай Райдер.

Базовый сценарий основан на прогнозах Международного валютного фонда и предсказывает сокращение рабочих часов в текущем году — по сравнению с четвертым кварталом 2019-го — на 3 процента. Это равноценно потере 90 миллионов рабочих мест.

Согласно пессимистическому сценарию, предполагающему, что вакцинация будет затягиваться, потеря рабочих мест составит 4,6 процента. А при благоприятных обстоятельствах потери составят лишь 1,3 процента. Но все будет зависеть от того, удастся ли взять эпидемию под контроль и какими будут настроения потребителей и бизнеса. При любом из сценариев, поясняют эксперты, потери в Северной и Южной Америке, Европе и Центральной Азии будут вдвое выше, чем в других регионах мира.