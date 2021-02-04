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Общество

Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует

В Токмаке проходят похороны бизнесмена Алиджана Ибрагимова, известного как Граф Токмакский.

Видео кортежа, сопровождавшего тело сегодня ночью, опубликовали в Сети.

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Известно, что специальным чартерным рейсом в Кыргызстан из Казахстана прилетела группа высокопоставленных чиновников из соседнего государства. На похоронах миллиардера также присутствуют представители правительства, депутаты парламента КР и РК, политики и бизнесмены.

Очевидцы сообщают, что среди присутствующих на похоронах заметили Омурбека Бабанова, депутатов парламента Каната Исаева, Пархата Тулендыбаева, полпреда правительства в Чуйской области Миярбека Миярова и бывшего кандидата в президенты Аймена Касенова.

Напомним, Алиджан Ибрагимов скончался на 67-м году жизни. Он долгое время находился в коме. Об Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, проживал в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана. По данным Forbes.kz, Алиджан Ибрагимов входит в пятерку богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в $900 миллионов. Он был совладельцем (20,7 процента) Eurasian Resources Group (ERG), в котором его партнерами являются Александр Машкевич и Патох Шодиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182312/
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