Откройте школы! Родители бишкекских учеников вышли на митинг к мэрии

Инициативная группа родителей учеников вышла на митинг к мэрии Бишкека. Они требуют у властей, чтобы их детям разрешили учиться в обычном режиме.

Около 20 человек пришли к муниципалитету, их встретила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева. На вопрос родителей, почему работают частные школы и детсады, чиновница ответила: там учится меньшее число детей.

По ее словам, в государственных школах, где в классе по 30-40 детей, все еще есть риск распространения коронавируса.

«Мы планировали 1 февраля открыть школы. К сожалению, есть дети, которые заболели дома и заразили своих одноклассников в трех школах города, назвать номера учебных заведений не могу», — сказала Айжан Чыныбаева.

Далее чиновница пригласила митингующих к себе в кабинет для обсуждения вопросов об открытии государственных школ.

Фото из Telegram. Встреча родителей учеников школ и вице-мэра