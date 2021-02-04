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Общество
Сюжет: COVID-19

Откройте школы! Родители бишкекских учеников вышли на митинг к мэрии

Инициативная группа родителей учеников вышла на митинг к мэрии Бишкека. Они требуют у властей, чтобы их детям разрешили учиться в обычном режиме.

Около 20 человек пришли к муниципалитету, их встретила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева. На вопрос родителей, почему работают частные школы и детсады, чиновница ответила: там учится меньшее число детей. 

По ее словам, в государственных школах, где в классе по 30-40 детей, все еще есть риск распространения коронавируса.

«Мы планировали 1 февраля открыть школы. К сожалению, есть дети, которые заболели дома и заразили своих одноклассников в трех школах города, назвать номера учебных заведений не могу», — сказала Айжан Чыныбаева.

Далее чиновница пригласила митингующих к себе в кабинет для обсуждения вопросов об открытии государственных школ.

из Telegram
Фото из Telegram. Встреча родителей учеников школ и вице-мэра
Напомним, обучение в режиме офлайн запустили в Бишкеке только для четырех параллелей (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) с 18 января 2020 года с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ожидалось, что с 1 февраля в школы смогут вернуться ученики других классов, но городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182284/
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