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Общество

Аркадий Рогальский: Разработать хороший Горный кодекс до 1 июня не получится

«Сроки реформы в горнорудной отрасли, установленные в указе президента, нереальны», — заявил сегодня на пресс-конференции член правления Кыргызской горной ассоциации Аркадий Рогальский.

По его словам, в такой короткий срок создать качественный документ не получится. Нужно, чтобы и министерства, и ведомства, и эксперты дали свои комментарии.

«Какие-то идеи, конечно, будут предложены. Но это получится шапкозакидательство», — уверен эксперт.

Он также отметил, что Кыргызстану нужно перейти на международные стандарты отчетности в горнорудной отрасли для привлечения инвестиций.

«Например, для внедрения международных стандартов отчетности мы вели переговоры четыре года. И только к 2018 году вышли на консультации с Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования. На протяжении двух лет мы согласовываем пункты. В том числе по международным стандартам нужно не только отчитываться, но и вести подсчеты запасов. Только в этом случае можно рассчитывать на привлечение инвестиций и получение кредитов от банков на горнорудные проекты», — отметил Аркадий Рогальский.

«Кроме того, стандарты предусматривают ужесточение требований для тех, кто подсчитывает запасы. Вплоть до того, чтобы человек, который сильно нарушил правила, больше не смог подсчитывать запасы. А то у нас получается, что люди допускают серьезные нарушения в своих странах, им запрещают там работать, они приезжают к нам и выдают себя за специалистов. Такого быть не должно, этот вопрос нужно контролировать», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181979/
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