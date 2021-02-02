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Общество

В ближайшие три дня в Кара-Балте будут отстреливать бродячих собак

В Кара-Балте с сегодняшнего дня по 5 февраля запланирован отстрел бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Уточняется, что отстрел будет производиться с 6.00 до 18.00.

«В связи с этим просим горожан держать на привязи своих домашних питомцев и выгуливать их строго в сопровождении», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что в муниципалитет и МП «Универсал» поступило больше 137 заявлений от жителей города с просьбой произвести ликвидацию собак, так как участились случаи их нападения на детей и взрослых.

В одном из обращений указывается, что стая бродячих собак напала рано утром на ребенка, который направлялся в школу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181944/
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