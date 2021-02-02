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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Заявление на Сооронбая Жээнбекова будут рассматривать МВД и ГКНБ

Заявление на экс-президента Сооронбая Жээнбекова, которое направили в Генеральную прокуратуру пострадавшие во время митинга в Бишкеке 5 октября 2020 года, передано для рассмотрения в МВД и ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в главном надзорном органе страны.

Напомним, заявители требуют привлечь Сооронбая Жээнбекова к уголовной ответственности за приказ правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов. Они также требуют лишить его статуса экс-президента КР.

По данным Генпрокуратуры, заявление пострадавших направлено в МВД и ГКНБ, где его должны изучить и дать правовую оценку действиям бывшего главы государства.

В ходе массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Около ста человек были госпитализированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181943/
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