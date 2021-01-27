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Общество

Пострадавшие при разгоне митинга 5 октября требуют наказать Сооронбая Жээнбекова

Граждане, пострадавшие во время разгона акции протеста 5 октября 2020 года на центральной площади Ала-Тоо, обратились к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

Они требуют привлечь Сооронбая Жээнбекова за приказ правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов и лишения его в связи с этим статуса экс-президента страны.

Для защиты своих прав и интересов они создали Общественное объединение «Героев Октябрьской народной революции «Кыргыз Умуту».

В ходе массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Около ста человек были госпитализированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181377/
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