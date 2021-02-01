Постройте школу, и вас полюбят. Мальчик из Тюпа обратился к Садыру Жапарову

Мальчик из села Балбай Тюпского района Иссык-Кульской области попросил президента Садыра Жапарова построить школу в его селе. Видео его обращения появилось в соцсетях.

«Ассалам алейкум! Как вы, отцы, братья, матери, сестры, учителя, милиционеры? Я мальчик из Балбая. Ассалам алейкум, Садыр Жапаров, как вы? Вот вы стали президентом, а не построить ли вам в нашем селе двухэтажную школу? Наша школа заплесневела, и из-за этого нам пришлось перейти на онлайн-обучение. Как так можно? Давайте постройте школу, и народ начнет любить вас», — говорит в своем обращении маленький мальчик.