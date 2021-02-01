Будем стоять до конца. Арендаторы ТЦ «Караван» обратились к Садыру Жапарову

Вышедшие на акцию протеста к Дому правительства арендаторы торгового центра «Караван» обратились к Садыру Жапарову. Они просят главу государства взять ситуацию под свой контроль.

«Мы ждали избрания президента. Он официально вступил в должность, и мы надеемся, что Жапаров обратит внимание на нашу ситуацию. Правительство нас не слышит и занимается отписками. ФУГИ пытается выставить на торги наши бутики, в которые за последние десять лет мы вложили немалые деньги. Нас просто выгоняют на улицу. Это пятый по счету митинг. Мы устали добиваться защиты наших прав, но другого выхода у нас нет. Будем стоять до конца», — отметила участница акции Марина Ахматова.

Напомним, арендаторы «Каравана» вышли сегодня на очередной митинг с двумя требованиями — снять торговый центр с электронных торгов и выдать им договоры аренды с правом пролонгации. Последние два года, напомним, ГП «Мулк» не подписывает с ними официальных документов. При этом, по словам предпринимателей, они исправно ежемесячно оплачивают аренду.

Арендаторы ТЦ уже выходили на митинг в ноябре прошлого года. На акции протеста тогда они заявляли, что торговый центр незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорили митингующие.

С митингующими арендаторами торгового центра в тот раз встретилась вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Она обещала решить ситуацию.