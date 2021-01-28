Дело Курсана Асанова. У здания суда митингуют сторонники

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения задержанному ранее экс-замглавы МВД Курсану Асанову.

По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, бывшему милицейскому чиновнику добавили еще одну статью — «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. До этого ему инкриминировали массовые беспорядки и захват здания МВД.

У здания суда проходит митинг в поддержку Курсана Асанова.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.