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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. У здания суда митингуют сторонники

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения задержанному ранее экс-замглавы МВД Курсану Асанову.

По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, бывшему милицейскому чиновнику добавили еще одну статью — «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. До этого ему инкриминировали массовые беспорядки и захват здания МВД.

У здания суда проходит митинг в поддержку Курсана Асанова.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181535/
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