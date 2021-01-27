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Общество

За роспуск парламента. В центре Бишкека проходит митинг

В Бишкеке к зданию парламента вышли митингующие. Они требуют роспуска Жогорку Кенеша шестого созыва. По их мнению, нынешние депутаты не оправдали доверие народа. Этот созыв активисты называют самым слабым.

«Мы знаем, по каким принципам и каким спискам пришли эти депутаты. Большинство из них даже не скрывают, что заплатили за кресло $300-500 тысяч. Это и есть причина коррупции. Они должны уйти», — сказал участник акции протеста Анарбек Катаганов.

Собравшиеся также требуют изменения избирательного законодательства. Избирательные кампании депутатов, по их мнению, впредь должны оплачиваться государством.

«Чтобы к власти могли прийти не только те, у кого много денег, но и простые, порядочные люди, готовые служить государству, народу, а не те, кто приходит, чтобы за пять лет отработать вложенные деньги», — отметил Анарбек Катаганов.

На митинг пришли около 50 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181337/
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