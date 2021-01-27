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Общество

Верховный суд отказался пересматривать дело о лицензии Алексея Елисеева

Верховный суд не удовлетворил ходатайство экс-генпрокурора Аиды Саляновой о возобновлении уголовного дела по факту восстановления лицензии Алексею Елисееву. Об этом 24.kg сообщила сама бывшая глава надзорного органа.

По ее словам, вынесенные ранее обвинительные приговоры оставлены в силе.

Напомним, по версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181330/
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