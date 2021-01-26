Эмомали Рахмон заявил о победе над коронавирусом в Таджикистане

Таджикистан полностью победил COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту, сообщают РИА Новости.

«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен. Но не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены», — отметил он.

Эмомали Рахмон добавил, что в 2020 году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более $145 миллионов), в стране в экстренном порядке сданы в эксплуатацию 30 новых больниц.

По официальным данным Минздрава РТ, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.