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Общество
Сюжет: COVID-19

Эмомали Рахмон заявил о победе над коронавирусом в Таджикистане

Таджикистан полностью победил COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту, сообщают РИА Новости.

«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен. Но не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены», — отметил он.

Эмомали Рахмон добавил, что в 2020 году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более $145 миллионов), в стране в экстренном порядке сданы в эксплуатацию 30 новых больниц.

По официальным данным Минздрава РТ, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181236/
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