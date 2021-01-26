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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова тоже пришла на допрос в Финпол

Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сегодня пришла на допрос в Финпол.

Она предполагает, что ее вызвали в ГСБЭП в рамках расследования уголовных дел по пандемии коронавируса в Кыргызстане.

«Точно не сказали, по какому поводу вызвали. Я работала по подготовке страны к пандемии. Насколько нам позволял опыт, опыт других стран, перед нами стояла задача недопущения распространения вируса в стране. На тот момент, что нам казалось правильным, мы делали. Я надеюсь, что меня вызвали в качестве свидетеля», — рассказала экс-вице-премьер-министр.

24.kg
Фото 24.kg. Алтынай Омурбекова пришла на допрос в Финпол

Отметим, что сегодня утром на допрос в ГСБЭП пришла и экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181206/
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