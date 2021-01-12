Кубатбека Боронова допросили в ГСБЭП. Речь шла о гумпомощи

Фото 24.kg. Кубатбек Боронов вышел с допроса из Финполиции

Экс-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов вышел с допроса из Финпола.

Он рассказал журналистам, что беседа касалась гуманитарной помощи во время пандемии коронавируса.

«Другие детали сообщить не могу, потому что дал подписку о неразглашении. Меня вызывали в качестве свидетеля. Надеюсь, что больше сюда не вызовут», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.