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Общество
Сюжет: COVID-19

Главный пульмонолог рассказал, отчего умирали люди при первой волне COVID-19

Митинги против медиков —  это спецзаказ, и ни к чему хорошему это не приведет, заявил на пресс-конференции профессор, главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев. По его словам, власти хотят найти крайних и очернить медиков. 

«Надо было организовать диалог, пригласить и поговорить с родственниками погибших. Мы должны были им объяснить как профессионалы, а не как дилетанты. Больные умирали не из-за того, что клексана не хватало. Больные умирали из-за того, что кислорода не было, не было условий в больницах. Мы не отвечаем за условия в больницах или за кислород», — сказал он.

Талантбек Сооронбаев отметил, что их обвиняют в том, что главные специалисты Минздрава убежали во время вспышки инфекции.

«Мы все работали в красных зонах. Сами заболевали. Поэтому обвинения необоснованны. Нас хотят приравнять к чиновникам, организовывают митинги против нас. Мы просто хотим, чтобы дали достоверную информацию, и хотим защитить свою честь», — заключил главный пульмонолог.

Отметим, межведомственная рабочая комиссия указала на ошибки и некачественную работу госорганов в противодействии первой волне COVID-19. 

Сегодня на митинг вышли родственники умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181068/
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