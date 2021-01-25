Главный пульмонолог рассказал, отчего умирали люди при первой волне COVID-19

Митинги против медиков — это спецзаказ, и ни к чему хорошему это не приведет, заявил на пресс-конференции профессор, главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев. По его словам, власти хотят найти крайних и очернить медиков.



«Надо было организовать диалог, пригласить и поговорить с родственниками погибших. Мы должны были им объяснить как профессионалы, а не как дилетанты. Больные умирали не из-за того, что клексана не хватало. Больные умирали из-за того, что кислорода не было, не было условий в больницах. Мы не отвечаем за условия в больницах или за кислород», — сказал он.



Талантбек Сооронбаев отметил, что их обвиняют в том, что главные специалисты Минздрава убежали во время вспышки инфекции.

«Мы все работали в красных зонах. Сами заболевали. Поэтому обвинения необоснованны. Нас хотят приравнять к чиновникам, организовывают митинги против нас. Мы просто хотим, чтобы дали достоверную информацию, и хотим защитить свою честь», — заключил главный пульмонолог.