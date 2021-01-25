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Общество
Сюжет: COVID-19

Родственники умерших от коронавируса вышли на митинг к зданию Минздрава

В Бишкеке на митинг к зданию Министерства здравоохранения вышли родственники кыргызстанцев, погибших от коронавируса. Они требуют люстрации в системе здравоохранения и привлечения к ответственности чиновников, скрывших в прошлом году протоколы лечения COVID-19.

«Мы требуем справедливости, чтобы виновные за смерти наших близких и те, кто в свое время не принял необходимых мер, понесли наказание. Мы хотим, чтобы нормальным врачам дали работать и прекратили гонения на них», — сказала одна из участниц митинга Ырыскан Зулпукарова.

Следственными органами, напомним, ведется расследование 14 уголовных дел в рамках борьбы с COVID-19 в Кыргызстане. Подозреваемыми по ним проходят ряд высокопоставленных чиновников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181042/
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