Родственники умерших от коронавируса вышли на митинг к зданию Минздрава

В Бишкеке на митинг к зданию Министерства здравоохранения вышли родственники кыргызстанцев, погибших от коронавируса. Они требуют люстрации в системе здравоохранения и привлечения к ответственности чиновников, скрывших в прошлом году протоколы лечения COVID-19.

«Мы требуем справедливости, чтобы виновные за смерти наших близких и те, кто в свое время не принял необходимых мер, понесли наказание. Мы хотим, чтобы нормальным врачам дали работать и прекратили гонения на них», — сказала одна из участниц митинга Ырыскан Зулпукарова.

Следственными органами, напомним, ведется расследование 14 уголовных дел в рамках борьбы с COVID-19 в Кыргызстане. Подозреваемыми по ним проходят ряд высокопоставленных чиновников.