Расследование однобоко и необъективно. Врачи о работе межведкомиссии по COVID-19

Медики не согласны с результатами работы межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев.

По его словам, врачи не имеют отношения ни к распределению гуманитарной помощи, ни к финансовым поступлениям.

«Мы согласны с тем, что нужно провести анализ, чтобы улучшить систему здравоохранения. Но профессора, все врачи Кыргызстана, которые работают в красных зонах, не согласны с заключением межведомственной комиссии, ни с одним пунктом. Говорят, врачи задерживали гумпомощь, не лечили больных, имеют отношения к донорским поступлениям. Это полный абсурд!» — заявил Талантбек Сооронбаев.

Он добавил, что возникает вопрос насчет целей проведения анализа и его объективности.

«Перед тем как создать комиссию, говорили, что врачей не будут обвинять ни в чем. Но по результатам видим, что идет открытое очернение, вплоть до клеветы. Медики просили включить их в состав комиссии, просили встречу с премьер-министром. Но нам отказали. Расследование проведено однобоко», — отметил главный пульмонолог Минздрава.

Отметим, межведомственная рабочая комиссия указала на ошибки и некачественную работу госорганов в противодействии первой волне COVID-19.