COVID-19. Айдай Турсунбекова: Люди погибли из-за безответственности чиновников

Межведомственная рабочая комиссия по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19 не пытается оправдать или обвинить кого-либо. Об этом 24.kg сообщила дочь скончавшегося от коронавируса экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова Айдай.

По ее словам, деятельность комиссии направлена на выявление недочетов работы республиканского штаба, чтобы страна смогла лучше подготовиться к следующей волне COVID-19.

Мы не пытаемся никого оправдать. Комиссия вне политики. Мы просто делаем свою работу. Страна не была готова к коронавирусу. Люди погибли из-за безответственности чиновников. Это послужило одной из причин и смерти моего отца. Айдай Турсунбекова

По ее словам, Чыныбаю Турсунбекову была оказана помощь. Врачи и медсестры, которые лечили его, не виноваты, так как тоже стали заложниками сложившейся на тот момент ситуации.

Айдай Турсунбекова отметила плачевное состояние здравоохранения и привела в пример областные больницы. На вопрос, понес бы ее отец ответственность за ситуацию в стране как спикер парламента, она ответила, что один в поле не воин.

Чыныбай Турсунбеков скончался в июле от двусторонней пневмонии.