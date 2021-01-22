Манасчи Доолот Сыдыков планирует три дня подряд рассказывать эпос «Манас» в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, мероприятие хотят провести на празднование Нооруза в марте.

«Вице-мэр Оша Эмиль Шадыханов сегодня встретился с манасчи Доолотом Сыдыковым, журналистом Эльнурой Кулиевой и организационным комитетом. Чиновник сказал, что муниципалитет готов помочь с проведением задуманной акции», — проинформировали в мэрии города.

Напомним, что манасчи Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут на центральной площади Ала-Тоо 13 ноября. Изначально он планировал 12-часовое чтение, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Выступление транслировалось в прямом эфире.