В трех аэропортах организуют лаборатории для ПЦР-тестирования пассажиров

В трех аэропортах организуют лаборатории для проверки пассажиров с просроченным ПЦР-анализом. Об этом на брифинге сообщил и. о. директора бишкекского филиала аэропорта «Манас» Бакытбек Бекбача уулу.

Он отметил, что лаборатории откроют в аэропортах Бишкека, Оша и Иссык-Куля.

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Бакытбек Бекбача уулу напомнил, что разработан новый алгоритм по недопущению завоза и распространения коронавируса гражданами Кыргызстана, иностранцами и лицами без гражданства, пересекающими госграницу или совершающими поездки на внутренних линиях.

С 23 января граждане Кыргызстана, прибывающие в страну авиатранспортом, должны будут иметь при себе справку с отрицательным ПЦР-анализом, проведенным не позднее чем за 72 часа. Сейчас это требование распространяется на иностранных граждан. Кроме того, сотрудники авиакомпаний на борту самолета будут раздавать анкету прилетающим в КР, ее необходимо заполнить и передать сотрудникам аэропортов.