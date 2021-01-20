Генпрокуратура ответила на заявление о рейдерстве сети магазинов «Спекулянт»

Руководители и работники коммерческой компании «Спекулянт» в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что на просроченные продукты питания наклеивались поддельные этикетки даты изготовления и сроков годности. Их реализовывали населению через торговые сети.

«В офисах и на складах коммерческих компаний обнаружена просроченная продукция в больших объемах. Кроме того, были найдены этикетки с поддельными сроками годности товаров и оборудование по их изготовлению. Обыски проведены законным путем. Сейчас в рамках досудебного производства устанавливаются все фигуранты дела, а также их покровители, назначены экспертизы. Генеральная прокуратура отмечает, что следственные мероприятия строго соответствовали законодательству», — рассказали в главном надзорном органе.

Отметим, что владелец сети магазинов «Спекулянт» заявил о незаконно проведенном обыске. По его словам, 13 января группа неизвестных ворвалась на территорию складских помещений офиса и заблокировала все выходы.

Напомним, межведомственная следственная группа расследует уголовное дело по факту коррупции при реализации населению просроченных продуктов питания.