COVID-19. На границе будут дезинфицировать грузовой транспорт

В Кыргызстане обновили алгоритм для прибывающих в страну автомобильным транспортом. Об этом сообщается на Telegram-канале республиканского штаба.

По его данным, документ вступил в силу с 14 января 2021 года.

Уточняется, что кыргызстанцы, иностранцы и лица без гражданства, пересекающие госграницу через автомобильные пункты пропуска, предъявляют сотрудникам санитарно-карантинных постов (СКП) результат отрицательного ПЦР-исследования, проведенного за последние 72 часа. Работники СКП проводят термометрию пассажиров и водителей автотранспорта и дезинфекцию грузовых машин.

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В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с транзитным передвижением, иностранцы и лица без гражданства обязаны пройти исследование по месту прибытия с заполнением анкеты-обязательства (на пунктах пропуска).

Кроме того, сотрудники СКП, пограничники контролируют соблюдение социального дистанцирования и масочного режима пассажирами и пешеходами.

При выявлении клинических проявлений (температуры, кашля и других) граждан госпитализируют службой скорой помощи (103) в стационары или места, определенные МЗ КР.

«Контактные лица заполняют анкету-обязательство, после чего их направляют на самоизоляцию или обсервацию до получения результатов ПЦР-исследования, а информация передается территориальным центрам госсанэпиднадзора и поликлиникам. Работники СКП проводят полную дезинфекцию салона автотранспорта на санитарной площадке», — отмечают в штабе.

Сотрудники СКП проводят тотальную дезинфекционную обработку грузовых автотранспортных средств за счет грузоперевозчика.

Граждане без клинических проявлений пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

В штабе подчеркнули, что справка с результатами ПЦР-теста не требуется: