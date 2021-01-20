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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»

Оскорбив на суде мать погибшего заместителя командира «Альфы» Усена Ниязбекова, подсудимый Равшан Джеенбеков в ее лице оскорбил всех матерей, чьи сыновья погибли, выполняя свой служебный долг. Об этом 24.kg заявили экс-командиры спецназа ГКНБ Юрий Погиба и Алмаз Джолдошалиев.

Ветераны спецслужб отреагировали на выступление экс-депутата парламента в суде по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

«Юридическую оценку событиям, произошедшим в доме Атамбаева в Кой-Таше, должен давать суд, а не политики. И уж тем более не подсудимые. Напомню также, что Усен Ниязбеков, которого я знал с первого дня его прихода на службу, в тот день оказался в Кой-Таше не по своей прихоти, а по приказу, выполняя свои служебные обязанности. Это юридическая сторона произошедшего. Для любого нормального мужчины, для любого сына — родина начинается с матери. Политики должны отдавать себе отчет в том, что и кому они говорят. В понимании офицерской морали он совершил непозволительный поступок», — сказал Юрий Погиба.

Касаясь моральной стороны, я хочу отметить, что в лице матери Усена Ниязбекова Равшан Джеенбеков оскорбил всех матерей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Юрий Погиба

Разделяет мнением бывшего сослуживца и экс-командир «Альфы» Алмаз Джолдошалиев. Он считает, что необдуманное высказывание экс-депутата не только оскорбительно, но и вносит раскол в общество.

«Ветеранское сообщество, не только спецназа ГКНБ, но и всех силовых структур, возмущено поступком Джеенбекова. Такое обращение к женщине просто недопустимо — ни со стороны политика, ни со стороны мужчины. Делая необдуманные, эмоциональные и оскорбительные заявления, порочащие имя нашего погибшего боевого товарища, он к тому же вносит раскол в общество — противопоставляя людей в погонах людям гражданским. Это, еще раз повторюсь, недопустимо», — отметил Алмаз Джолдошалиев.

Накануне в Сети появилось видео, снятое после очередного заседания суда по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Равшан Джеенбеков, проходящий по делу подсудимым, позволил себе резкое высказывание в адрес матери погибшего спецназовца Усена Ниязбекова.

Твой сын пришел с автоматом. Твой сын — убийца!

Равшан Джеенбеков

Напомним, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения. Офицер был посмертно представлен к государственной награде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180559/
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