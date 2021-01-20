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Общество

Техническая безопасность горнолыжных баз страны в катастрофическом положении

Техническая безопасность и безопасность услуг горнолыжных комплексов находятся в катастрофическом положении. Об этом на брифинге сообщил глава службы спасения в горах и Ассоциации горных гидов Владимир Комиссаров.

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По его словам, в Кыргызстане отсутствуют гарантии оказания помощи при попадании туриста в чрезвычайную ситуацию.

«У нас нет спасательных вертолетов (на сайте агентства гражданской авиации около 12 вертолетов, но только 5 из них рабочие). В Конституции прописано, что все граждане, находящиеся в стране, имеют право на помощь при чрезвычайной ситуации, но оно не реализуется. Этой нормы в законодательстве нет, нет ответственных и инструментов», — сказал он.

Владимир Комиссаров подчеркнул, что в Кыргызстане нет норм проектирования, строительства и эксплуатации горнолыжных комплексов.

«В октябре 2020 года мы предложили разработать временные нормы безопасности, в декабре подготовили проект и передали его в департамент туризма, там создали рабочую группу. Она собралась один раз, и все, ничего не довели до конца. Думаю, что в этом сезоне наши предложенные нормы применять не будут. Тогда нужно уже разрабатывать не временные правила, а постоянные, чтобы они вступили в действие хотя бы к следующему горнолыжному сезону», — заключил специалист.

Напомним, 12 января на горнолыжной базе в Караколе скончался подросток из Казахстана. В интернете размещено видео, на котором гости горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность отдыхающим. Позже мать 13-летнего мальчика из Казахстана, погибшего на горнолыжной базе Каракола, написала прощальное письмо, адресованное сыну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180542/
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