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Происшествия

На горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток из Казахстана

На горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По его информации, мальчик приехал со своими родителями из Казахстана.

«Примерно в 15.00 с горнолыжной базы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик из Казахстана, спускаясь на лыжах, ударился об ель и от полученных травм скончался на месте. Выехала следственно-оперативная группа. Она собирает материалы», — сказали в УВД.

В интернете распространяется видео, на котором отдыхающие этой горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность посетителям.

«Мы сейчас находимся на горнолыжном курорте «Каприз». Это восточная трасса. Буквально 15 минут назад здесь скончался 12-летний ребенок. Все из-за халатного отношения администрации. На данном участке постоянно люди получают травмы. На этом спуске даже профессионалы не могут затормозить, здесь нет никаких ограждений», — говорит один из отдыхающих Закир Хасанов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179712/
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