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Общество
Сюжет: COVID-19

ИКАО: В 2020 году объем авиаперевозок в мире упал на 60 процентов

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса пассажиропотоки на воздушном транспорте сократились на 60 процентов. Такие данные приводит Международная организация гражданской авиации (ИКАО), сообщают «Новости ООН».

По ее данным, в прошлом году перелеты совершили 1,8 миллиарда человек, в то время как в 2019-м — 4,5 миллиарда.

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По подсчетам специалистов ИКАО, число авиапассажиров внутри стран сократилось в 2020 году на 50 процентов, а на международных рейсах — на 74 процента.

В 2020-м авиакомпании недосчитались $370 миллиардов прибыли. Международные аэропорты потеряли порядка $115 миллиардов, а службы аэронавигации — $13 миллиардов.

По прогнозам экспертов, при самом удачном развитии событий к июню 2021 года пассажиропотоки все еще будут почти на 30 процентов ниже уровня 2019-го, а в худшем случае — на 51 процент ниже «доковидных» показателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180491/
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