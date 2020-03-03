Учебники для школ Кыргызстана: три уголовных дела возбудила Генпрокуратура

Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки деятельности Министерства образования и науки. Об этом сообщила старший прокурор отдела противодействия коррупции и надзора за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей Генпрокуратуры Назгуль Жусупова.

По ее словам, проверка надзорного органа выявила незаконное расходование денег. Ущерб составил 32 миллиона 749 тысяч сомов.

«Нарушения выявлены при разработке и тиражировании учебников по предметам «Естествознание» для 5-го класса и «География» для 6-го класса. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Генпрокуратура также выявила факты нарушений во время тиражирования учебников по предмету «Английский язык» для 5-го класса. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Кроме того, в ЕРПП зарегистрированы факты, предоставленные АКС ГКНБ по нарушению законодательства при закупке учебников для 7-го, 8-го и 9-го классов. По последнему факту ущерб составил 120 миллионов сомов», — рассказала Назгуль Жусупова.

Она добавила, что все факты расследует ГСУ ГКНБ.