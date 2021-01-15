Учить не значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на образовании детей

На следующей неделе может пасть последний бастион полностью дистанционного обучения школьников — столица. Городские власти решили, что к традиционной форме вернутся сначала ученики четырех параллелей: 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы. А в Министерстве образования искренне надеются, что это не приведет к росту заболеваемости COVID-19 и в офлайн-режиме начнут учиться остальные. Отразилась ли дистанционная форма обучения школьников на его качестве и как будут оценивать, насколько ученики усвоили знания, 24.kg рассказала заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

— Переход на дистантный формат обучения был вынужденным, это не желание министерства. Это произошло в марте 2020 года из-за пандемии.

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Мы надеялись, что первую четверть сможем начать в реальном режиме, настаивали на этом. Проводились многочисленные совещания в правительстве, переговоры с Министерством здравоохранения и Госсанэпидемнадзором. Но в итоге 1 сентября в школы пошли ученики только 1-х классов по всей республике. Но после октябрьских событий и их пришлось перевести на дистант.

При переходе на онлайн-формат для освоения учебной программы в основном были созданы все условия. Но в то же время для того, чтобы у учителя была обратная связь с учениками, у них должен быть интернет не только в школе, но и дома. Поэтому малокомплектные школы в горных, отдаленных районах, где есть сложности с доступом к Сети, также обучались в реальном режиме.

— Вы уже анализировали, как дистанционное образование сказалось на усвоении материала учениками?

— Конечно, никто не спорит, что в реальном режиме материал учениками усваивается лучше. Мы проводим такой анализ. Учителя, методисты в регионах, где возобновилась учеба отмечают, что теоретический материал школьниками более-менее освоен благодаря телеурокам, обратной связи. А вот сказать со стопроцентной уверенностью, что и практические навыки сформированы, не можем.

Когда школьники полностью перейдут на реальный режим, будет тщательное изучение и анализ, какой материал они усвоили, какой нет, что необходимо повторить. Надира Джусупбекова

И эта работа уже проводится в регионах, где уже многие школы вернулись к офлайн-обучению.

С 18 января ученики поэтапно возвращаются в столичные школы. В течение двух недель будем изучать ситуацию, если все будет хорошо, то запустим и остальные классы. Во вторую очередь просим перевести на традиционный формат 4-е и 8-е классы. Почему это важно? Весной мы планируем проведение национальной оценки достижений учащихся (НОДУ) по всей республике, чтобы еще раз проанализировать, как был усвоен материал, чтобы скорректировать учебный план, по телеурокам пустить темы, которые были трудны в освоении. Эти параллели выбраны неслучайно. Четвертый класс — это окончание начального образования, а восьмой — это ступень перед старшей школой.

— Родители, да и педагоги не понимают, как будет строиться учебный процесс в школах при смешанном обучении. Классы будут делить на две подгруппы, а к тому же у учителей останутся ученики других параллелей, которые продолжат обучение онлайн. Как получится все это совмещать?

— Ученики не будут ходить из кабинета в кабинет, как ранее, к ним будут приходить учителя. Расписание будет составляться так, чтобы учитель мог, например, в один день работать с учениками классов, которые обучаются в реальном режиме, а в другой — кто в онлайн.

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Мы надеемся, что адаптационный период пройдет хорошо, влияния на эпидситуацию не будет и в школы вернутся все.

— А доплаты учителям будут? Ведь, по сути, нагрузка при таком смешанном режиме у них увеличивается.

— У нас оплата идет почасовая. Если у учителя нагрузка составляет 20 часов в неделю, то она и останется, единственное, меняется формат.

Продолжительность уроков в реальном режиме сокращается до 20 минут.

— В Кыргызстане работают уже все объекты, кроме школ и детсадов. Это самые главные рассадники инфекции, получается?

— Конечно, нам тоже обидно. В начале первой четверти, когда первоклассники учились в традиционном режиме, школы научились работать в новых условиях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При этом обучение в офлайн-режиме на статистику не повлияло.

Мы понимаем, что здоровье детей важнее всего, но весь учебный год учить в дистанте тоже не можем. Качество образования может упасть так, что потом даже восстановить не сможем. Надира Джусупбекова

Это понимает любой учитель, родитель. Если третью и четвертую четверти школьники пройдут в реальном режиме, то потери будут минимальными. Мы сможем восстановить пробелы, повторить весь материал.

В декабре 1 тысяча 915 школ в стране начали обучение в обычном режиме, учителя, центры образования попросили разрешение на проведение с учениками индивидуальных занятий для повторения материала. Конечно, дополнительные требуются не всем детям, и в основном занятия проводят по темам, которые ученики не усвоили. Но такая практика применялась и ранее.

— Все-таки качество образования снизилось. На второй год будут оставлять детей?

— Еще и до пандемии был порядок, если ребенок по каким-то причинам что-то не освоил, то учитель имеет право его временно не аттестовать, составить индивидуальный план и потихоньку по этим темам работать во время учебного процесса. А потом уже смотреть по итогам года. Если все-таки наверстать не вышло, то педсовет, предварительно поговорив с родителями, может принять решение оставить ребенка на второй год или на лето.

Центр оценки образования сейчас по каждому классу разрабатывает тесты по ключевым предметам, после их проведения учителя, ученики смогут понять, что из программы освоено, а что надо повторять. Думаю, они будут проводиться в феврале-марте, когда все перейдут на реальный режим обучения.