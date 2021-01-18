Медучреждениям Ошской и Джалал-Абадской областей передали машины скорой помощи

Организациям здравоохранения Ошской и Джалал-Абадской областей передали 36 машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, медучреждениям Ошской области переданы 26 машин, Джалал-Абадской — 10.

Фото пресс-центра Минздрава. Организациям Ошской и Джалал-Абадской областей передали автомашины скорой помощи

В ведомстве напомнили, что по линии Исламского банка Развития закупаются 66 автомашин скорой помощи, по мере поступления они будут распределены по всем организациям здравоохранения республики. Ранее 9 машин переданы медучреждениям Иссык-Кульской области.