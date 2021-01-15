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Общество

Сгнившая сантехника и плесень. В каких условиях вынуждены мыться дети-сироты

Чуйская школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждается в срочном строительстве новой бани. Прежняя была построена 64 года назад. Она сгнила и рушится. Однако другого места, где могли бы помыться дети, попросту нет. Об этом 24.kg рассказала директор школы Назгул Мусаева. Уточняется, что в интернате сегодня обучаются 150 воспитанников.

«На территории интерната находится несколько объектов, которым требуется капитальный ремонт. Один из них — это баня, которая была построена в 1956 году. За годы эксплуатации она сильно разрушилась. Сгнила сантехника, стены покрылись плесенью, углы здания обвалились. Ремонтировать или восстанавливать баню не имеет смысла. Легче и дешевле снести и построить новую», — рассказала она.

Проектная стоимость новой бани оценивается в 1,3 миллиона сомов. Администрация школы-интерната ищет спонсоров, готовых оказать помощь в строительстве, а также объявила сбор средств.

«Вся проектно-сметная документация уже подготовлена, и мы охотно предоставим ее всем желающим, чтобы люди могли знать, как именно будут использованы их средства. Мы также напоминаем, что чужих детей не бывает. Их не привезли к нам из другой страны, они наши дети, дети Кыргызстана. Они наше будущее!» — отметила Мусаева.

Желающие помочь школе-интернату могут сделать это, переведя деньги на электронный кошелек Элсом 0704171990.

Напомним, ранее общественный фонд «Прав защиты детей-сирот» совместно с волонтерами сделали ремонт общежития интерната. Они также смогли укомплектовать книгами его библиотеку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180073/
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