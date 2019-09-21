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Общество

Волонтеры ремонтируют общежитие для сирот. Депутаты не спешат помочь

В Чуйской школе-интернате для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, волонтеры продолжают ремонт жилого корпуса. Об этом 24.kg сообщил руководитель общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

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«Мы обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой поддержать ремонт, но второй месяц никакого ответа. Полномочное представительство правительства в Чуйской области выделило 20 тысяч сомов, и все. Сказали, купите 200 комплектов постельного белья. Бизнес-сообщество, простые люди помогают», — рассказал он.

Игорь Беляев добавил, что на приобретение ковров и дорожек необходимо около 75 тысяч сомов и еще 250 тысяч — на линолеум.

«Состояние спального помещения было ужасающим. За годы независимости ни разу не делали капремонт. Пол сгнил, потолки в подтеках, проводку пришлось полностью менять. Когда подключили пушки, чтобы высушить наливной пол, начались замыкания. Все провода сгнили. А если пожар, а там дети живут», — отметил он.

С начала акции фонд привлек более 1,5 миллиона сомов (с учетом стоимости передаваемых материалов).

Помочь можно, пополнив «Элсом» фонда (0778) 85 40 35. Организация планирует создать ревизионную комиссию, которая будет контролировать все расходы.

Все подробности можно узнать по телефону (0559) 80 05 79 (Игорь Беляев).
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