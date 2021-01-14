В Минтруда призывают кыргызстанцев становиться фостерными родителями. Об этом на пресс-конференции заявила глава ведомства Ализа Солтонбекова.



Приемная (фостерная) семья — это обученная семья, которая воспитывает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в определенный период времени на основании договора.

«Я хочу обратиться к неравнодушным гражданам, чтобы они к нам пришли, чтобы стать фостерным родителем. Мы обучим. Обеспечим зарплатой и финансовой поддержкой для ребенка», — сказала Ализа Солтонбекова.

В приемную семью распределяются сироты, дети граждан, лишенных родительских прав, осужденных или тех, кто по состоянию здоровья не может обеспечивать своих детей и ухаживать за ними.



На сегодня в республике работают 44 приемные семьи, в них воспитываются 72 ребенка. Всего с 2014 по 2020 год через фостерные семьи прошли 200 детей.



Начиная с текущего года для фостерных семей предусмотрено финансирование. Это полтора прожиточных минимума, или 9 тысяч 355 сомов — пособие на ребенка и 18 тысяч 757 сомов — оплата каждому приемному родителю за уход и воспитание подопечного.