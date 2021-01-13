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Общество
Сюжет: COVID-19

Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования считают это невозможным

Основным источником финансирования вузов являются контрактные средства. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инвестиций Министерства образования и науки Акыйкат Баймуратова.

По ее словам, средняя стоимость обучения в высших учебных заведениях составляет 28 тысяч 540 сомов, около 76 процентов из них уходит на оплату труда сотрудников, еще около 22 процентов — на текущие расходы и только 1,4 процента идут на укрепление материально-технической базы.

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«От этой средней стоимости выведено, что уменьшить стоимость контракта могли на 690 сомов. Это незначительная сумма для обучающегося, но существенная — для вузов. Их доходы сократятся на 107 миллионов сомов. Но в то же время вузы должны совершенствовать свою материально-техническую базу», — отметила она.

Заместитель министра образования Нурлан Омуров добавил, что переход на дистанционную форму не повлек значительного уменьшения фонда оплаты труда, сокращения преподавателей. По его словам, на 185 тысяч студентов республики приходится 17 тысяч преподавателей, которые не прекращали работать после перехода на дистанционный формат обучения. Кроме того, многим вузам пришлось улучшать цифровую инфраструктуру — готовить образовательные ресурсы, разворачивать серверы, организовывать обратную связь и так далее.

«Еще хотел бы акцентировать внимание, что у вузов появились дополнительные расходы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: установку входных фильтров, проведение дезинфекции и так далее. До пандемии этих статей в расходной части вузов не было», — отметил он.

Нурлан Омуров добавил, что с учетом перехода на онлайн-обучение за первое полугодие вузы и колледжи шли навстречу студентам — они продлили сроки оплаты контракта.

Напомним, что студенты неоднократно требовали от Министерства образования решить вопрос со снижением стоимости обучения. В то же время правительство дало отрицательное заключение по законопроекту Дастана Бекешева, которым предлагалось наделить ведомство правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179824/
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